Paula Margarido, na sequência da reunião de trabalho de preparação do novo Plano Regional para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo de 2025 a 2030 (PRIPSA), referiu que a Madeira contabiliza 177 cidadãos nestas condições, os quais estão distribuídos entre o Funchal, Câmara de Lobos e Machico.

De acordo com a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, este número foi hoje avançado, pelo Comando Regional da Polícia de Segurança Pública. Mais garantiu que as pessoas em situação de sem-abrigo têm vindo a aumentar, até porque, uma das razões, prende-se com “o consumo de algumas substâncias que pode levar ou não a que uma pessoa entre em situação de sem-abrigo.

Desta reunião, a conclusão a que chegaram a Secretaria Regional e as 24 entidades que fazem parte do plano, “é que de facto estas pessoas têm uma janela de oportunidade para que efetivamente se consiga trabalhar com a sua problemática”. “Ou seja, estão naquele momento de fragilidade, pedem ajuda e se não ajudarmos assertivamente e de imediato, podemos perder a possibilidade de retirar a pessoa de uma situação de sem-abrigo”, esclareceu a dirigente.

Para tal, “as equipas multidisciplinares devem perceber qual é o comportamento padrão daquela pessoa e atuar no momento em que ela se mostra disponível”.