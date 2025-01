A Madeira está a marcar presença na 45.ª edição da Feira Internacional de Turismo – FITUR, que começou ontem e vai até 26 de janeiro, em Madrid.

Este evento, dedicado a profissionais do setor, visa promover negócios e gerar acordos. Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, recebeu o secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, no stand da Madeira.

Durante o encontro, discutiram as perspetivas turísticas da Região para 2025, destacando a continuidade da aposta nos mercados emissores.

A ocasião foi, assim, uma oportunidade para dar a conhecer as perspetivas da Madeira no âmbito do setor para 2025, revelando “a aposta que será mantida nos mercados emissores num enquadramento bastante alinhado com a estratégia de Portugal no seu todo e de todas as regiões de turismo”, disse Eduardo Jesus.

A Madeira apresentou material promocional e informativo, além de promover uma agenda de atividades, como provas gastronómicas e uma apresentação do destino no espaço do Turismo de Portugal. O evento deste ano é o maior de sempre para o Turismo de Portugal, com um stand de 1.700 metros quadrados e a participação de 120 empresas. Em 2024, a FITUR contou com 9.000 expositores e mais de 150.000 profissionais