‘Madeira Primeiro’ desafia Estado a “cumprir com a juventude” da Região

Carla Spínola, candidata pela coligação ‘Madeira Primeiro’, desafiou, hoje, o Governo da República “a fazer a sua parte e a cumprir com as várias medidas que se encontram por cumprir há vários anos, para prejuízo dos jovens que aqui vivem mas, também, dos que se encontram deslocados a estudar no continente”.

“Temos aqui, no terreno, um exemplo das medidas que o Governo Regional tem vindo a assumir quanto aos jovens, designadamente no que toca à resposta na área da habitação”, referiu a candidata, uma visita à freguesia de Santo António, prestada pela coligação, lembrando os 19 empreendimentos em construção na Região.

A par da habitação, a candidata destacou que “o Governo Regional cumpre com a juventude no caso do pagamento do Passe Sub-23 aos estudantes que se encontram a estudar na Região e também nas viagens aéreas a 65 euros, através do Programa ‘Estudante Insular’”, responsabilidades essas que diz serem “do Estado Português e que devem ser resolvidas na próxima Legislatura”.

“Aquilo que queremos é que o Governo da República cumpra, de uma vez por todas, nomeadamente assumindo as suas responsabilidades nestas duas matérias mas, também, garantindo o acesso ao médico de família e um contingente de 3,5% no acesso às residências universitárias por parte dos nossos estudantes deslocados”, defendeu, por fim.