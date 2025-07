As direções Geral da Saúde e Regional da Saúde da Madeira assinam, a 15 de julho, o primeiro acordo geral de colaboração, no âmbito do Plano de Saúde 2030.

Segundo uma nota divulgada à comunicação social, esta cerimónia decorrerá no último evento da primeira ronda do ‘PNS Movimento’, que tem percorrido o país, mobilizando cidadãos, profissionais e entidades de todos os setores para a construção de uma saúde mais sustentável. Assim, a cerimónia está agendada para as 9 horas do dia 15 na Reitoria da Universidade da Madeira.

Contará com a presença da diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, na sua primeira visita oficial à Madeira, reforçando a coesão territorial e articulação na área da saúde.

Num momento particularmente relevante para otimizar a integração das Regiões Autónomas no trabalho conjunto pela saúde sustentável, será dado destaque ao Plano Regional de Saúde da Madeira 2021-2030 (PRS), reforçando a importância da ação local, integrada e multissetorial, para responder aos problemas de saúde e seus determinantes, ao longo do ciclo de vida.

O PNS 2030 é um projeto para a década, com a ambição de gerar mais vida e melhor saúde, em alinhamento com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.