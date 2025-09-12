Madeira com excesso de mortalidade de 22,6%

Em julho de 2025, registou-se, na Madeira, um excesso de mortalidade de 22,6%, comparando os óbitos com a média dos valores do mesmo mês de 2026 a 2019, que se fixou em 189.

Nesse mesmo mês, foram decretados 232 óbitos, número superior ao de julho do ano passado, em 0,9%. Desde o início do ano, já morreram 1.710 pessoas, mais 206 (17,%), que no período homólogo.

Todavia, em julho de 2025, não foram assinalados falecimentos de crianças com menos de 1 ano, nem fetos-mortos.

Nascimentos aumentaram em 6,7%

Por outro lado, no mês em análise, dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), evidenciam que nasceram 143 bebés, o que traduz uma subida de 6,7% face ao mês homólogo.

Em contrapartida, o total de nados-vivos registados nos primeiros sete meses de 2025 (937) foi inferior em 5,4% ao do mesmo período de 2024.

Ora feitas as contas ao saldo entre óbitos e nascimentos, a balança pende para o lado negativo, com uma diferença de 89 indivíduos.

Já no que toca a casamentos, foram celebrados 145, o que equivale a uma subida de 9,8% relativamente ao mesmo período do ano passado. Desde janeiro, registaram-se 669 matrimónios, mais 50 (8,1%) que no ano transato.