Madeira com excesso de mortalidade de 22,6%

Em julho de 2025, registou-se, na Madeira, um excesso de mortalidade de 22,6%, comparando os óbitos com a média dos valores do mesmo mês de 2026 a 2019, que se fixou em 189.
Nesse mesmo mês, foram decretados 232 óbitos, número superior ao de julho do ano passado, em 0,9%. Desde o início do ano, já morreram 1.710 pessoas, mais 206 (17,%), que no período homólogo.
Todavia, em julho de 2025, não foram assinalados falecimentos de crianças com menos de 1 ano, nem fetos-mortos.
Nascimentos aumentaram em 6,7%
Por outro lado, no mês em análise, dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), evidenciam que nasceram 143 bebés, o que traduz uma subida de 6,7% face ao mês homólogo.
Em contrapartida, o total de nados-vivos registados nos primeiros sete meses de 2025 (937) foi inferior em 5,4% ao do mesmo período de 2024.
Ora feitas as contas ao saldo entre óbitos e nascimentos, a balança pende para o lado negativo, com uma diferença de 89 indivíduos.
Já no que toca a casamentos, foram celebrados 145, o que equivale a uma subida de 9,8% relativamente ao mesmo período do ano passado. Desde janeiro, registaram-se 669 matrimónios, mais 50 (8,1%) que no ano transato.
Conheça as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Céu geralmente muito nublado. Aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas....
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
Decorre no Porto Santo, junto à Ponta do Passo, uma operação de busca e resgate aquático após a suspeita de ter sido avistado um corpo a boiar no mar.