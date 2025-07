A Madeira terá uma descida de 30% em todos os escalões do IRS já no próximo ano. Um anúncio feito hoje por José Manuel Rodrigues, na cerimónia de tomada de posse de Marco Pires, reeleito para mais um mandato à frente da concelhia do CDS-PP Machico.

O líder centrista regozijou-se pelo facto de o crescimento económico a que se tem assistido na Madeira ser claramente positivo e, daí, dizer que “hoje, um dos grandes desafios é fazer chegar o grande crescimento económico às famílias, e no próximo ano vamos ter uma descida de 30% em todos os escalões do IRS, fazendo com que os madeirenses passem a ser os portugueses que paguem menos impostos”.

Aliás, Rodrigues lembra que “esse é um objetivo que o CDS sempre defendeu e que vai ser conseguido no orçamento para 2026 que com certeza será aprovado na Assembleia Legislativa da Madeira”.

José Manuel Rodrigues lembrou que o CDS está “num processo de renovação geracional do partido” e também de reimplantação, revitalização e valorização por todo o arquipélago tendo em conta as próximas eleições autárquicas, que, recorde-se, irá concorrer sozinho em três dos 11 concelhos (Câmara de Lobos, Calheta e Santana) sendo que nos restantes vai coligado com o PSD.

Já Marco Pires, reeleito para mais um mandato à frente da concelhia do CDS-PP Machico, assumiu, no seu discurso, que o desafio da sua estrutura é “ser um ponto de equilíbrio, um rosto de diálogo e uma força mobilizadora ao serviço de todos os machiquenses, é fazer a ponte entre as raízes que nos definem e a visão de desenvolvimento que todos desejamos para o nosso concelho”.

Assim sendo, Pires realçou que o seu partido “está presente na vida das pessoas, com propostas concretas, com uma ação política responsável, com coragem para dizer ‘sim’ quando é preciso avançar, e para dizer ‘não’ quando é preciso resistir”.

Garantindo que “conhecemos bem as dificuldades do nosso concelho, os anseios das famílias, os receios dos jovens e as preocupações dos nossos empresários”, o presidente reeleito promete continuar a insistir na “defesa de uma solução eficaz para os problemas de estacionamento em todo o concelho”, um problema que, diz, “não podemos continuar a adiar”.