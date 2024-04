Centenas integram, neste momento, a marcha que visa assinalar os 50 anos do 25 de Abril e que saiu, há momentos, da zona traseira da Assembleia Legislativa da Madeira, percorre parte da Avenida do Mar (norte), sobe pelo Palácio de São Lourenço, atravessa a placa central da Avenida Arriaga e termina no Jardim Municipal.

Manuel Esteves, que faz parte da organização, diz que é a primeira vez que, na Madeira, se celebra o 25 de Abril de uma forma plural. “Temos aqui uma representação de todas as áreas da sociedade madeirense”, disse aos jornalistas.

Associações, partidos, movimentos, sindicatos e pessoas na qualidade individual associaram-se ao evento.