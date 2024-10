Nos dias 23 e 24 de outubro de 2024, a Madeira foi o palco do segundo workshop de co-criação do projeto TWINNEDbySTARS, que reuniu empresas e atores-chave dos setores de turismo marítimo e náutico das regiões ultraperiféricas das Canárias e dos Açores.

O evento foi organizado em colaboração com a Associação Marina Funchal, Associação Comercial e Industrial do Funchal—Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) e sob a liderança da Nautic Ocean e da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria—Instituto Universitário TIDES (ULPGC-TIDES).

O primeiro dia começou com as boas-vindas de Assis Correia, da ACIF-CCIM, seguido da apresentação do projeto por Isabel Vieira, também membro da ACIF-CCIM. Ao longo do dia, foram feitas apresentações interessantes sobre temas como a observação de cetáceos numa abordagem ecológica, com a participação de Natascha João, bióloga da Magic Dolphin e Sara Jardim e Sandra Faria da VMT Madeira, que explanaram o compromisso da empresa com a sustentabilidade.

Misael Danilo Morales Vargas, da Biosean, também falou sobre educação a bordo, hidrofones e exploração de dados de sons marinhos, juntamente com Duarte Oliveira, da Associação de Astronomia da Madeira, ao qual se agradece a sua participação, oferecendo uma visão fascinante sobre o desenvolvimento do astroturismo na Madeira.Após estas apresentações inspiradoras, os participantes iniciaram a fase de ideação sob a orientação de Gerard Martínez, da Nautic Ocean.

A sessão permitiu que as empresas se apresentassem e trocassem ideias inovadoras, organizando-se em mesas temáticas, cada uma com um tema diferente. Em cada mesa, participaram empresas de diversas regiões com um desejo comum de concretizar novos modelos de negócio.

No final do dia, Xavier Martinez, da Nautic Ocean, apresentou os resultados das mesas temáticas, resumindo as ideias-chave, acordos e responsabilidades que orientarão os próximos passos do projeto. Os participantes também desfrutaram de uma atividade de team-building à tarde. Aproveita-se para agradecer à empresa VMT Madeira a disponibilidade do Catamaran MELHOR DO MAR II para esta atividade.

O segundo dia começou com a intervenção de Monica Quesada, do CLUSTER MARÍTIMO DAS CANÁRIAS, que participou remotamente, para falar sobre a uniformização empresarial e a promoção de certificações. Depois, Teresa Gubern, membro da ULPGC-TIDES, apresentou o questionário de autoavaliação de maturidade circular e digital para empresas de turismo náutico, um serviço criado pelo projeto.

Também foram identificadas conjuntamente as necessidades de formação e técnicas do setor náutico.Este workshop de co-criação representa um passo importante no desenvolvimento de produtos e serviços de turismo náutico multi-destino, reforçando a cooperação empresarial local e regional em linha com os objetivos do projeto TWINNEDbySTARS.