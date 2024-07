Miro Freitas, AOAKASO e DJ Sil são os destaques deste segundo dia da Semana Gastronómica de Machico, numa programação que contou também com um momento do Teatro Bolo do Caco que deram vida aos ‘Pescadores Gigantes’ e com a performance do Grupo de Folclore do Porto da Cruz e Miradoura.

Machico continua a bombar depois de, na sexta-feira, ter ficado completamente cheio com a atuação dos Calema. Ricardo Franco diz que nunca viu nada assim.