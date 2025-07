A Candidatura ‘Machico com Futuro’ considera que os Bombeiros de Machico não podem ficar prejudicados pela falta de capacidade do executivo camarário de gerir o enquadramento legal destes profissionais.

Após uma reunião com elementos da corporação, o candidato da coligação de PSD/CDS à Câmara Municipal de Machico, Luís Ferreira, lembrou que 21 operacionais se encontram impedidos de progredir na carreira porque o executivo municipal não soube gerir esta situação da melhor forma, ao afetar estes profissionais à categoria de assistentes operacionais.

“Numa tentativa de resolver o problema, originou uma grave situação a estes profissionais. Colocou em questão a vida futura destes, impedindo a sua integração na carreira de Bombeiros Sapadores e coartando os seus direitos, em termos de carreira profissional vigente, dadas as questões de normativos legais intrínsecas à carreira de Bombeiro Sapador. “

Neste contexto, Luís Ferreira sublinhou que este encontro serviu não só para “ouvir as reais preocupações do Bombeiros de Machico como também para analisar a melhor forma de resolver a situação”, cuja responsabilidade, reforçou, “é inteiramente do executivo do PS em exercício”.