O restaurante KAMPO, no Funchal, prepara-se para receber o chef Luís Gaspar, do Sala de Corte, em Lisboa, para mais uma experiência gastronómica no âmbito do projeto “12 Chefs, 12 Meses”, que celebra a partilha de conhecimento, a criatividade e os produtos endógenos da Madeira.

O chef convidado será guiado por Júlio Pereira numa visita a produtores locais, mercados e paisagens que definem a identidade gastronómica da região, que servirá de inspiração para um menu a quatro mãos, que será servido ao almoço de sexta-feira, 7 de junho.

Conhecido pelo seu trabalho à frente do Sala de Corte, em Lisboa, considerado um dos melhores restaurantes de carne do país, Luís Gaspar é uma das vozes mais promissoras da nova geração de chefs portugueses. Com uma cozinha assente no respeito pelo produto e na valorização dos sabores nacionais, lidera também os conceitos Brilhante e Pica-Pau, sempre com uma abordagem autoral, contemporânea e profundamente ligada à tradição. Foi eleito Chef do Ano em 2017 e, mais recentemente, recebeu o Prémio Chef de L’Avenir (Chefe do Futuro), atribuído anualmente pela Academia Internacional de Gastronomia, em 2023.

“Sou apaixonado por cozinhar com identidade, e não há melhor forma de o fazer do que mergulhar no território e nos produtos locais. A Madeira tem uma riqueza incrível, e estou muito entusiasmado por poder explorá-la ao lado do Júlio e dar-lhe forma num menu que celebre verdadeiramente a ilha”, afirma o chef Luís Gaspar, do restaurante Sala de Corte.

Para Júlio Pereira, chef e anfitrião do KAMPO, esta troca é uma oportunidade de mostrar o melhor da ilha através de uma nova perspetiva: “Acreditamos que é na partilha que está o crescimento. Mostrar a nossa ilha ao Luís é uma forma de darmos a conhecer o que fazemos de melhor e, ao mesmo tempo, ver os nossos produtos sob um novo olhar. Este tipo de colaboração é enriquecedora para todos — para nós, para os produtores e, claro, para os nossos clientes”.

O almoço terá lugares limitados e promete ser um momento de celebração gastronómica, com dois chefs em sintonia e a riqueza dos produtos madeirenses como protagonistas. O menu de degustação tem o valor de 65€ por pessoa, com bebidas incluídas, e as reservas devem ser feitas online ou através dos contactos: 291 656 883 / info@kampo.pt.