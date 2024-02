Luís Araújo, ex-presidente do Turismo de Portugal, fez, hoje, um apelo à requalificação das “extraordinárias” estradas antigas da Região o que permitiria que os visitantes conhecessem “outra Madeira” e lançou um repto para a criação de um evento ligado ao mar.

“É preciso limpar e cuidar, nem que seja preciso pagar para se visitar as estradas, mas façam-no”, incitou o madeirense que falava no decorrer do ‘Madeira: o destino turístico nos próximos 10 anos’, no stand da Madeira, na BTL, uma conversa que o juntou em palco com Francisco Pita, responsável pela ANA - Aeroportos de Portugal e Cátia Esteves, da Blandy.

Já no que toca ao mar, Luís Araújo invoca o facto de a Madeira ter “dos mais extraordinários calendários de eventos que algum destino pode ter durante todo o ano” para “reservar 3 ou 4 dias para um evento dedicado ao mar”. O madeirense mostra-se convicto de que o turismo regional pode dar o exemplo nesse sentido. “Porque nós utilizaríamos o mar, mais uma vez na ótica da sustentabilidade, para melhorar o destino e contribuir para a preservação do planeta”, constata.

O assunto mereceu um comentário de Francisco Pita , o qual fez questão de dizer que passou o último fim de semana em solo regional e que ficou “desapontado” com a quantidade de túneis pelos quais passou. “São importantes – os túneis – para a mobilidade da ilha, mas para quem está a fazer turismo, estradas cénicas, de facto, deviam de ser valorizadas”, rematou. Nesta conversa, os intervenientes abordaram essencialmente o tema da sustentabilidade e do desafio em atrair e reter talento, essencialmente jovem, na área do turismo.