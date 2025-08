Vera Duarte, do Grupo Municipal Funchal Sempre à Frente, destacou, hoje, a importância da Ludoteca do Funchal, que recentemente, celebrou 20 anos, como “mais um exemplo do trabalho de proximidade que a Câmara Municipal promove das crianças, jovens e respetivas famílias”.

A deputada municipal declarou que “nesta época, a Ludoteca promove o ATL ‘Onda Verão’, destinado aos filhos dos funcionários municipais, o que também expõe o cuidado e o apoio que a edilidade concede aos seus recursos humanos, garantindo que, nas férias escolares, existe um local seguro e lúdico onde estas crianças podem ficar enquanto os pais trabalham”.

Por outro lado, realçou o espaço como “lúdico e educativo, com recursos pedagógicos para escolas do pré-escolar, 1º ciclo e público infantojuvenil em geral, que, durante o ano letivo, acolhe centenas de crianças cujas escolas se integram nas atividades do Projeto Educativo Municipal”.

A social democrata reiterou, ainda, que “este é um espaço aberto a toda a comunidade, que ilustra, uma vez mais, o trabalho que a Câmara Municipal efetua junto dos mais jovens e das suas famílias. Aliás, neste oportunidade, gostaríamos de recordar que estão abertas as candidaturas, até 31 de outubro, ao Programa de atribuição de Manuais e Material Escolar, um apoio a alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos, que, num lógica de complementaridade aos apoios do Governo Regional, faz face aos encargos das famílias na preparação do ano letivo”.

Para o Grupo Municipal do PSD/CDS, “a missão de apoiar e acompanhar as gerações mais novas é para continuar e reforçar no próximo mandato, sendo exemplo desse trabalho o investimento na área da educação”, lê-se em comunicado.