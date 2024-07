Pelo segundo ano consecutivo, a Lotes Team, através do piloto Miguel Nunes e do seu co-piloto João Paulo, e o Município de Santana “estabeleceram o compromisso de chegar à comunidade local através de ações solidárias”. Este ano, parte da receita obtida com a venda de produtos da equipa durante a última temporada de ralis foi destinada a uma instituição do concelho de Santana.

Assim, e como se lê em nota de imprensa, “este ano, a Associação Recreativa de Nossa Senhora de Fátima – Banda do Arco de São Jorge foi a instituição escolhida para receber a doação. Foi oferecido um trompete, uma caixa e um suporte de caixa. Este gesto demostra como o mundo do rali pode chegar a setores da nossa sociedade e às nossas instituições com empatia e solidariedade”.

A Lotes Team lembra que “no ano anterior, a equipa destinou os recursos ao CACI (Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão), que recebeu um novo equipamento de som. Este equipamento foi essencial para as atividades diárias da instituição, promovendo a inclusão e proporcionando melhores condições para os seus utentes.