Lopes da Fonseca, deputado do CDS no Parlamento Regional, aproveitou a cerimónia dos 50 anos do 25 de Abril, para referir que sem o 25 de Novembro de 1975, não se teria consumado a democracia na Região.

Rejeitando aceitar que se pretenda aceitar o 25 de Abril como propriedade ideológica de alguns, Lopes da Fonseca afirmou que o CDS defenderá sempre um regime que defenda os direitos dos portugueses. “Hoje, urge repensar a Autonomia e os seus poderes”, conforme adiantou.

“Os parlamentos regionais estão a perder competências por causa do espírito centralista”, afirmou, referindo ser urgente uma nova Lei de Finanças Regionais, que substitua a atual, criada em tempos difíceis, por causa da ‘troika’. “É urgente que, na próxima Legislatura, se consiga uma nova Lei das Finanças Regionais”, disse ainda.

A decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, em convocar eleições para 26 de maio, veio trazer muita instabilidade. “Estamos numa encruzilhada sem que possamos vislumbrar aquilo que será o futuro próximo da Madeira”, concretizou o parlamentar.