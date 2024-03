Ao abrigo da “Tolerância de Ponto” concedida pelo Governo Regional, a Loja do Cidadão do Funchal estará encerrada na próxima quinta-feira e no sábado, dias 28 e 30 de março, segundo foi informado hoje através de comunicado.

Os serviços reabrem na segunda-feira, dia 1 de abril, no horário normal, das 08h30 às 19h30.