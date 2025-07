Lobo-marinho surpreende banhista que nadava na Praia do Vigário (com vídeo)

Numa publicação, o banhista conta que estava no mar e tocou “numa presença estranha”, que chegou a confundir com uma bóia preta.

Jacinto Serrão, antigo deputado do PS, partilhou hoje nas redes sociais um encontro inusitado com um lobo-marinho quando nadava na Praia do Vigário, em Câmara de Lobos.

“Conta-se que aquelas águas pertenciam a colónias destes animais, que ali se reproduziam em liberdade até serem, com o tempo, mortos e expulsos do seu habitat pela mão humana. Hoje, senti-me um intruso naquele mar antigo. E ele, silencioso, livre, e tão próximo quanto um sonho que não se esquece. O nome do concelho, Câmara de Lobos, é prova de facto”, partilha na publicação acompanhada de um vídeo do animal a nadar tranquilamente.