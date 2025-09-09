MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Lobo Marinho faz viagens extraordinárias dia 21

    Lobo Marinho faz viagens extraordinárias dia 21
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
09 Setembro 2025
19:13
Comentários

A Porto Santo Line anunciou esta tarde viagens extraordinárias do Lobo Marinho no próximo dia 21 (domingo), véspera do equinócio do outono.

Num breve comunicado, a empresa diz que estas viagens visa apresentarem “alternativas” aos passageiros para visitarem o Porto Santo.

Os horários para esse dia são os seguintes: Funchal - Porto Santo: 08h00 e 16h30 (extra) e Porto Santo - Funchal: 13h00 (extra) e 20h00.

Para mais informações, os interessados deverão contactar (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou infopsl@gruposousa.pt, de 2ªf a domingo, das 9h às 19h (encerrado em dias feriados).

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os pescadores em estarem revoltados por considerarem que são quem menos ganha no negócio do peixe?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas