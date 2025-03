Bom dia!

- Das 9h00 às 12h30, no Museu Casa da Luz – Funchal, tem lugar a conferência ‘Cultura de Cibersegurança e Proteção de Dados nas Organizações, na era da IA’.

- No último dia do 2.º Fórum do Pão, no auditório do Centro Cultural e de investigação do Funchal, a partir das 9h30, ocorre a palestra ‘Isto não é um Pão’, com Patricia Miguel, do projeto BRUTA. Ainda durante a manhã, haverá degustação e mostra de pão. Ao início da tarde, pelas 14h30, o showcooking kitchen team by Chef Octávio Freitas, às 18h00, realiza-se uma oficina.

- Em Câmara de Lobos, às 11h00, na Praça da Autonomia, é apresentado o livro ‘O Tesouro do Mar Profundo’.

- Pelas 11h00, na sala de conferências do Estádio do Marítimo, realiza-se a assinatura do protocolo e a apresentação da Expomadeira 2025.

- Às 15h00, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira, decorre a apresentação o catálogo ‘Do 25 de Abril à Autonomia da Madeira: Imagens de uma Revolução (1974-1976), o n.º 17 da coleção Madeira – Memórias Fotográficas’.

- No Caminho do Pico do Funcho, no Funchal, às 16h00, decorre a apresentação e o lançamento da primeira pedra da nova unidade de Cuidados Continuados da Dilectus (Dilectus II).

- No Ginásio Naval Aquagym, situado no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal, Rua Estados Unidos da América, Funchal, às 18h30, o Clube Naval do Funchal (CNF) promove o Naval Talks subordinado ao tema ‘Mente e Corpo Ativo: Quebrar o Ciclo do Cancro Colorretal’.