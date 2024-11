A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, esteve, ontem, presente na Biblioteca Municipal do Funchal, para a apresentação do livro “Professor Virgílio Pereira - Subsídios para o Estudo da Presidência da Comissão Administrativa da C.M. Funchal - 1974-1977”.

O livro debruça-se sobre o período entre 1974 e 1977, época em que o Prof. Virgílio Pereira presidiu à Comissão Administrativa da Câmara Municipal do Funchal.

A apresentação da obra esteve a cargo de Bruno Pereira, filho de Virgílio Pereira, que destacou a relevância da mesma para a preservação da memória histórica e política da Madeira. “Este livro é um pouco da história, do percurso e do trabalho político do meu pai. Um percurso marcado pela sua dedicação à causa pública e orientado por valores de respeito e interesse pelo povo, independentemente, das suas origens.”

De acordo com a sinopse, a obra baseia-se em um discurso direto recolhido em vida de Virgílio Higino Gonçalves Pereira, com testemunhos de outros intervenientes à época e em documentação publicada e não publicada.

O autor Diogo Luiz concretiza, através deste livro, um contributo marcante que preserva a memória coletiva de um povo e garante que o legado do período descrito prevaleça para registo de gerações futuras.

Cristina Pedra encerrou a apresentação com um convite à memória do valor incontornável de Virgílio Pereira para a Câmara Municipal do Funchal. A autarca sublinhou que “a leitura é cultura, e é o que nos permite ter conhecimento do passado, para melhor compreendermos o presente e o futuro.”

Cristina Pedra acrescentou ainda, em homenagem ao legado de Virgílio Pereira, que “a verdadeira essência da função de um autarca reside na motivação de servir o interesse público.”