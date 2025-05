O partido Livre manifestou hoje a sua “profunda preocupação” com os impactos crescentes da crise climática e da massificação do turismo na Região, alertando para uma situação ambiental cada vez mais crítica que coloca em risco a biodiversidade, as populações e as infraestruturas locais.

Segundo o partido, as alterações nos padrões climáticos — nomeadamente episódios sucessivos de calor extremo, chuvas intensas e secas prolongadas — estão a provocar instabilidade nos solos.

“O que está em causa é uma crise ambiental que exige uma resposta urgente, integrada e sustentável”, alerta o Livre, que identifica a degradação dos ecossistemas e a perda acelerada de biodiversidade como sinais inequívocos de um desequilíbrio profundo no território madeirense.

Consideram que a situação é especialmente alarmante na Floresta Laurissilva — classificada como Património Mundial pela UNESCO — que depende de condições climáticas estáveis para se manter.

“Não basta reconhecer o problema: é urgente agir com coragem, planeamento e solidariedade”, sublinha o comunicado, que termina com a reafirmação do compromisso do Livre com “uma Madeira mais resiliente, justa e ambientalmente equilibrada”.