O Livre endereçou à imprensa um comunicado onde relata o encontro estabelecido com o Sindicato dos Enfermeiros, e diz que “ficou evidente a necessidade de medidas concretas para melhorar as condições de trabalho no SESARAM. O reforço dos recursos humanos e o cumprimento dos compromissos assumidos são essenciais para garantir um sistema de saúde eficiente e justo”, refere o partido.

“A sobrecarga de trabalho tem afetado a motivação e a qualidade dos cuidados prestados. A contratação de novos enfermeiros é uma prioridade inadiável para aliviar a pressão sobre os profissionais e melhorar a assistência à população”, elaboram ademais.

“O cumprimento dos compromissos assumidos não é apenas uma questão laboral, mas também de qualidade assistencial. Valorizar os enfermeiros é investir na saúde da população e num serviço de saúde sustentável para todos”, é rematado.