Partidos da oposição, no parlamento madeirense, defendem mais transparência nas listas de espera e nos tempos médios de resposta da parte do SESARAM. Este foi um ponto comum nas intervenções do PS – que propõe uma auditoria externa e independente -, do JPP, do Chega e também do deputado da IL, que reconhece “que a informação não é clara”.

Da parte da IL e do Chega foi defendido o recurso ao privado.

O PSD, pela voz da deputada Joana Silva, rebateu as queixas focando o investimento que o Governo Regional tem realizado no sentido de resolver o problema.

Na perspetiva da bancada social-democrata, a proposta dos socialistas põe em causa os profissionais de saúde.

Sobre esta questão, Paulo Alves, do JPP, elogiou estes profissionais que, segundo afirmou, “trabalham em condições precárias”.

Sancha Campanella apresentou a proposta do PS. Intervieram Marta Freitas (PS), Hugo Nunes (CH), Élvio Sousa (JPP) e Gonçalo Maia Camelo (IL).