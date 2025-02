A lista liderada por Beatriz Jardim para as eleições para os órgãos sociais da Ordem dos Engenheiros (região Madeira) para o mandato 2025-2028 esteve reunida com a ASSICOM.

A Lista liderada por Beatriz Jardim, candidata à Presidência do Conselho Diretivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) nas eleições de 8 de fevereiro (com votação online a decorrer de 29 de janeiro a 8 de fevereiro) para o mandato 2025-2028, esteve reunida com a Associação da Indústria - Associação da Construção - Região Autónoma da Madeira (ASSICOM) no dia 5 de fevereiro, nomeadamente com o Vice-Presidente e Vogal, João Carlos Gomes e Paulo Lourenço, respetivamente.

A visita foi acompanhada pelos candidatos a Vice-Presidente – Bernardo Araújo, Vogal – Gilberto Figueira, Suplente do Conselho Diretivo – Sara de Jesus, Vogal Regional do Colégio de Engenharia Civil – Patrícia Serrado, e Membro da Assembleia de Representantes – Paulo Lobo.

Foram apresentadas as linhas gerais do programa da Lista RA, intitulado ‘A Engenharia ao Serviço do Desenvolvimento Sustentável da Região Autónoma da Madeira’, e abordados temas essenciais para os profissionais engenheiros no setor da Construção Civil, em particular no âmbito da Engenharia Civil mas também na Engenharia Eletrotécnica e Engenharia Mecânica.

Destacou-se a necessidade de reforçar a relação entre a RMOE e a ASSICOM, de forma a valorizar a profissão de Engenheiro e promover condições mais atrativas para os profissionais do setor. Questões como a captação e retenção de talentos, a mobilidade no setor e os desafios enfrentados pelos engenheiros foram amplamente debatidas.

Foi salientada a importância da Engenharia, nas suas diversas especialidades, para o desenvolvimento económico sustentável da Região Autónoma da Madeira (RAM), tanto no setor público como privado, com especial ênfase no setor da Construção Civil.Outro ponto-chave da reunião foi o debate sobre a habitação na RAM, onde se identificou a necessidade urgente de soluções sustentáveis e acessíveis para a população residente. O elevado custo da habitação, fruto do mercado imobiliário atual, representa um desafio crescente para muitas famílias.

A RMOE, em colaboração com a ASSICOM, irá promover debates com as partes interessadas, com o objetivo de encontrar soluções que ajudem a minimizar as dificuldades do setor sem comprometer a qualidade e a sustentabilidade dos projetos.Foi também destacada a importância de aumentar a visibilidade dos engenheiros no setor da Construção Civil, e a necessidade de atrair mais jovens para esta área, através de campanhas de sensibilização e motivação, debates públicos, feiras da construção e outras iniciativas que evidenciem o impacto positivo da engenharia na sociedade.

Foi sugerida a realização de visitas técnicas com as escolas da RAM para mostrar obras em curso ou já concluídas, bem como a promoção da carreira de Engenheiro através de parcerias da RMOE com as empresas do setor.A reunião reforçou o compromisso futuro da RMOE em trabalhar ativamente para promover a Engenharia na Madeira, em parceria com a ASSICOM, criando condições para um futuro mais atrativo e mais sólido para os engenheiros e para o desenvolvimento sustentável da RAM.