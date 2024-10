Ligação entre psicologia e tecnologia “será cada vez mais umbilical”, prevê bastonário

Com um olhar no futuro, Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), considera que a ligação entre a psicologia e a tecnologia “será cada vez mais umbilical” e deixou um alerta para o “risco cada vez maior” associado à exposição mediática da profissão.

Projeções feitas, esta tarde, pelo bastonário na última mesa do III Congresso dos Psicólogos da Madeira, no Centro de Congressos da Madeira, numa conversa que versou sobre o tema ‘Que psicologia para o futuro e que futuro para a psicologia?’, e que contou com a moderação de Miguel Silva, diretor do Jornal da Madeira.

Para o presidente dos psicólogos, o vínculo entre a psicologia e a tecnologia vai torna-se cada vez mais estreito, pese embora isso não signifique, conforme frisou, que a dimensão humana não possa ter um crescente de importância.

“Será impossível nos desviarmos dela”, constatou, entendendo que a tecnologia poderá auxiliar os psicólogos em diversas frentes, não só enquanto utilizadores, como na produção e no desenvolvimento da própria tecnologia.

O bastonário reconheceu, também, que atualmente a profissão tem maior reconhecimento e, por isso, um nível de exposição e visibilidade superior, acarretando mais responsabilidade.

“Essa responsabilidade significa que temos de ser cada vez melhores a fazer o que fazemos”, apontou, sublinhando que esse caminho deverá ser feito com foco nas “competências de dimensão mais pessoal” que o psicólogo vai desenvolvendo, através da sua formação e das suas experiências.

“São essas competências que mais contarão (...) e que podem ajudar a prevenir falhas em qualquer área”, disse, apelando aos psicológicos para que sejam competentes no exercício da profissão.

“Para o bem e para o mal, todos estão mais expostos. Podemos tirar mais aproveitamento disso, mas estamos sujeitos a riscos e temos uma obrigação ética e conhecimento sobre como os podemos mitigar”, observou.

Exposição mediática

Ora, Francisco Miranda Rodrigues atenta ainda para o facto de maior visibilidade e escrutínio trazer ainda outra questão: haver um “risco cada vez maior” associado à exposição mediática da profissão.

“É preciso cada vez mais cuidado e ver que esta visibilidade é muito atrativa (...) e há quem se deixe levar pelo canto da sereia que é a exposição mediática e isso a profissão vai estar cada vez mais exposta”, reconheceu. Nesse sentido, o bastonário incita a uma atitude profissional e autocrítica de cada profissional, no sentido de se protegerem a si mesmos, às pessoas e à psicologia.

Quanto aos jovens psicólogos, o bastonário da OPP, que está no fim do mandato, entende que o contexto atual em que vivemos dá, de facto, melhores expectativas do que em outros tempos, mas lembrou que haverá sempre desafios e ameaças que deverão ser superados.