Liceu conquista 3.º prémio na prova nacional de Eco-cozinheiros

Alunos da Escola Secundária Jaime Moniz (Liceu) ficaram em terceiro lugar na Prova Nacional de Eco-Cozinheiros do Programa Eco-Escolas, que decorreu durante a parte da manhã desta quarta feira, na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra.

Apresentaram uma ementa que, de acordo com um comunicado da escola, “é viável para ser preparada nas cantinas escolares, tanto em termos de custo como de disponibilidade de ingredientes locais”.

Os alunos Alexandra Vieira, Cristiano Pereira e Victor Silva frequentam o curso técnico de gestão de ambiente, tipo 6, na Escola Secundária Jaime Moniz, e, conforme refere a fonte, “desde cedo demonstraram um grande interesse pela temática da alimentação saudável e sustentável e do combate ao desperdício alimentar”. Tema este que vão apresentar e defender na sua Prova de Avaliação Final (PAF) do curso, que ocorrerá este mês.

O trabalho levado a concurso foi, segundo o Liceu, resultado de uma pesquisa sobre os princípios da Dieta Mediterrânica, enquadrando-se no tema proposto ‘Eco-Ementas Mediterrânicas’ do Programa Eco-Escolas.

“Os estudantes priorizaram a seleção de ingredientes locais, sazonais e disponíveis na sua escola ou proximidades, nomeadamente no “mercadinho biológico” semanal que ocorre às quartas-feiras de manhã no Funchal, permitindo o contacto direto com os produtores, alinhando-se com os princípios da Dieta Mediterrânica. Optaram por incluir na sua ementa, vegetais, leguminosas, fruta regional, ervas aromáticas, o azeite, como gordura principal e as nozes oleaginosas características do padrão alimentar mediterrânico. Esta seleção reflete o elevado consumo de produtos vegetais característico da Dieta Mediterrânica, bem como o uso de ervas aromáticas para substituir o sal”, refere o comunicado.

Os alunos criaram um menu vegetariano, procurando assim reduzir a pegada de carbono da refeição. Confecionaram sopa de salsa, bolonhesa de lentilhas e mousse de banana da Madeira, composições que seguem princípio da “frugalidade e cozinha simples” da Dieta Mediterrânica, utilizando técnicas de preparação que preservam os nutrientes dos alimentos, como sopas e cozidos.

A escola entende que “os alunos demonstraram uma compreensão abrangente da Dieta Mediterrânica e sua aplicação prática na criação de refeições saudáveis e sustentáveis. Seu projeto tem potencial para educar e inspirar outros sobre os benefícios deste padrão alimentar e práticas sustentáveis na cozinha”.

Para apuramento do valor nutricional da refeição, um aspeto crucial para garantir uma alimentação adequada aos estudantes, solicitaram a colaboração da nutricionista Érica Vieira, do Plano D, que realizou uma avaliação detalhada da ementa, fornecendo os valores nutricionais para cada componente da refeição e para o total.