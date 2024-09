Bom dia!

Os oito detidos no processo ‘Ab Initio’ saíram ontem em liberdade. Ministério Público pedia medidas de coação mais gravosas, mas a juíza optou pela libertação sujeita a restrições: termo de identidade e residência, proibição de contactos, obrigação de informar em caso de saída da Região. Bruno Freitas foi o mais castigado e é afastado do IASAÚDE. Processo pode vir a ter cerca de 20 arguidos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca Santana. Festival enaltece trabalho agrícola. Adriana Lua, Quinta do Bill e Pauliteiros de Miranda são alguns dos grupos que vão atuar entre 11 e 13 de outubro.

Saiba ainda que em Câmara de Lobos autarquia encontra casa para 81 moradores da Fajã das Galinhas e que gestão do lar desta cidade vai a concurso. Acordo em vigor termina no fim deste mês, mas será prorrogado por meio ano. Depois será feita nova concessão. Antigos dirigentes da associação Atalaia Living Care criam ‘Paz no Atlântico’.

Navio de cruzeiro estreia hoje na Pontinha é outro assunto de relevo numa edição que destaca ainda a política. Chega esconde número de militantes. Miguel Castro, José Fernandes e Magna Costa vão amanhã a votos num partido marcado por fortes convulsões internas.

Não perca também um Antes e Depois sobre o ‘hospital novo’ que vai passar a ‘velho’. Unidade de Saúde acolhe mais de três mil profissionais e tem uma média de quase 500 internados.



