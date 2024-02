Leonel Silva integra lista de Manuel António para a Comissão Política

Presidente da autarquia de Câmara de Lobos é dado como certo na candidatura de Manuel António Correia.

O autarca, que substitui Pedro Coelho na presidência da Câmara, foi um dos nomes que terá recusado idêntico convite para a lista de Miguel Albuquerque.

Leonel Silva tem optado pelo silêncio em todo este processo interno, mas agora terá decidido optar pela candidatura de Manuel António Correia, conforme garante ao JM fonte próxima do candidato a presidente do PSD-Madeira nas eleições diretas do próximo dia 21.