Leonel Silva, que usou da palavra no 234.º aniversário do Curral das Freiras, abordou, naturalmente, a questão do tão polémico Teleférico, lembrando que a posição da Câmara Municipal de Câmara de Lobos desde a primeira hora foi de concordância, numa perspetiva de apoiar e incentivar o investimento privado.

“Sem economia a funcionar, sem economia de liberdade económica não há geração de riqueza”, notou o atual presidente da autarquia, entendendo que as questões legais e procedimentais devem ser resolvidas com celeridade por forma a viabilizar o investimento que “é essencial para o Curral das Freiras, para o concelho e para a Madeira”.

A este propósito, o edil teceu ainda críticas aos que “tentam gerar alguma pressão” na opinião pública e que “querem condicionar as opções e aquela que é a vontade da comunidade”.

“Todos nós queremos ter uma paisagem verdejante e protegida e uma terra valorizada do ponto de vista ambiental e paisagístico, mas é preciso que haja investimento privado”, reforça.

Ademais, Leonel Silva reconheceu que é preciso criar mais oferta no centro do Curral das Freiras, isto a propósito do futuro Centro Interpretativo do Curral, cujo projeto está em fase de elaboração.

“É preciso criar no centro mais oferta e informação para que os turistas quando chegam percebam não só a beleza que os envolve, mas também a comunidade humana, as atividades económicas, a tradição e o valor cultural que esta terra tem para a Madeira”, apontou.

Outro tema que abordou foi a Unidade Local de Proteção Civil, um compromisso já assumido pelo atual executivo municipal, e que o autarca garante que será cumprido. “Ainda durante este ano, vamos proceder à elaboração do projeto para, posteriormente, em articulação com o Governo Regional, procurarmos a forma de financiamento e de se conseguir materializar uma necessidade do Curral”, adiantou.

Já sobre as tão almejadas ligações do Curral das Freiras à Boaventura e ao Estreito de Câmara de Lobos, Leonel Silva notou que se trata de uma necessidade para o próprio turismo.

Melhorar acessibilidades

No rol de investimentos que a autarquia tem previsto, alguns dos quais já em marcha, Leonel Silva referiu que, ainda este ano, preveem melhorar o acesso à Terra Chã.

“Sabemos que o pavimento não está em condições e é preciso criar condições para a circulação de pessoas e viaturas”, disse, afirmando ainda, no que toca a matéria de melhoramento de acessibilidades, que vão procurar fazer um estudo no Caminho de Trás-dos-picos.

Do ponto de vista habitacional, mencionou que será lançado, na próxima semana, dois procedimentos, nomeadamente um aviso para a aquisição de até 15 fogos por via de construção privada no Curral e outro para a execução de um projeto de arquitetura para a construção direta pela autarquia, na Achada, para 12 fogos.

“A estratégia é tentar consolidar esta mancha urbana e criar uma pequena urbe que tenha mais atratividade, dinamismo, pessoas a viver no espaço urbano e também a dinamizar do ponto de vista económico, cultural e social esta comunidade, contribuindo para reter particularmente os jovens na freguesia”, realçou.