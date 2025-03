“Os madeirenses conhecem o PSD e sabem que a governação do PSD representa a estabilidade de progresso e desenvolvimento”, palavras esta manhã do candidato do PSD, Leonel Silva, na iniciativa junto ao empreendimento já concluído e entregue à população no Carmo, em Câmara de Lobos.

No “ano passado já entregámos 144 habitações, este ano contamos entregar 440 novas habitações e, no próximo ano, 220 habitações em toda a Região Autónoma da Madeira”, atalhou a mesma voz.

“O PS e os outros partidos fazem promessas, dão-lhe planos, mas em termos de concretização, não concretizam”, disse, estabelecendo uma diferença na ação entre o PSD e os outros partidos.