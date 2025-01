Leonel Silva, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, usou da palavra na cerimónia dos 595 anos da freguesia para deixar um desafio à Região: mais apoios aos pescadores e agricultores.

O autarca destacou a capacidade de transformar que teve e tem grandes impactos nesta cidade que se tornou dinâmica, pujante e que conseguiu superar grandes estigmas.

Leonel Silva destacou quando a sua equipa, na altura liderada por Pedro Coelho, tinha dificuldade em atrair empresários para o concelho e concretamente para Câmara de Lobos, freguesia que nem um hotel tinha. Na iniciativa, o edil falou do peso do poder local. E pediu a Miguel Albuquerque que, no plano regional, as autarquias sejam reforçadas financeiramente e que haja descentralização de competências.

Disse que é preciso continuar a investir na construção de novas vias. Tal como já tinha dito Celso Bettencourt, defendeu uma alternativa à via rápida, uma necessidade “para toda a Madeira”.

Falou do desafio da habitação. E sobre este assunto referiu que os habitantes da Fajã das Galinhas vão ter habitação no Estreito de Câmara de Lobos.