Acontece hoje, a partir das 17 horas e até às 23 horas, a iniciativa “Lavar dos Cestos”, que marca o fim das vindimas, sendo promovida pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM). Razão pela qual tem lugar nas instalações do IVBAM localizadas na Rua dos Ferreiros, 152.

Estão previstos vários masterclasses e workshops, dedicados aos Vinhos da Madeira.

A participação nas masterclasses e workshops requer inscrição e pagamento prévios para o email promocao.ivbam@madeira.gov.pt

Destaca-se a presença, no evento, dos seguintes produtores de vinhos da Madeira: Casa do Caramanchão – Boneca de Canudo, Companhia dos Profetas e Vilões, H.M. Borges, Henriques & Henriques, Madeira Vinters, Otávio Freitas Winery, Quinta do Barbusano, Seixal Wines – Terras do Avô, Seiçal – Produtores de Vinho do Seixal e Vinhos Barbeito.

Acresce a presença dos seguintes artesãos: Cristian Júnior – madeiras e embutidos, Flor Fernandes – cerâmica, Adriana Nóbrega – acessórios em crochet, Emanuel de Nóbrega – tanoaria, Maui&Sucri – acessório em tapeçaria.