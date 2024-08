Apesar de São Vicente ficar de fora do mais recente ponto de situação dos incêndios que lavram na Madeira há uma semana, o facto é que as colunas de fumo visíveis a partir do sítio do Rosário, logo abaixo da saída do túnel da Encumeada, indicam que as chamas estão a progredir no concelho nortenho, em zona de Laurissilva.

Do local, avistam-se pelo menos três focos que estão a deixar os moradores apreensivos uma vez que a perceção é de que o incêndio tem vindo a descer as montanhas ao longo do dia de hoje.