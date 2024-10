É mais um galardão para juntar a tantos outros. O Laurea Spa, do Savoy Palace, acaba de ser premiado, nos World SPA Awards, com o ‘Portugal’s Best Hotel Spa 2024’, destacando-se dos demais nomeados, numa lista composta pelo Palácio Estoril, Epica SANA, Myriad, Six Senses, Octant Douro, LÓccotane, Corinthia e ainda o também madeirense Belmond Reid’s Palace.

O Laurea spa é um autêntico oásis de bem-estar que combina tratamentos de classe mundial com a beleza natural da ilha. 11 salas de tratamento, sauna, jacuzzi, banho turco, fonte de gelo, chuveiros sensoriais, piscina interior aquecida, sala de haloterapia, sala de relaxamento, centro de fitness, champagne & nails, bar e salão de beleza compõem este refúgio de luxo e tranquilidade situado no coração da cidade do Funchal, e inspirado na ancestral floresta Laurissilva.

Recorde-se que no passado dia 1 de outubro os hotéis The Reserve e Savoy Palace, da coleção Savoy Signature, foram também distinguidos nos prestigiados Readers’ Choice Awards 2024, promovidos pelas edições americana e britânica da revista Condé Nast Traveler (CNT).

Repetindo o sucesso do último ano, o Savoy Palace conquistou o segundo lugar da categoria ‘Hotéis Favoritos da Europa - Portugal’, na edição da CNT do Reino Unido, com uma impressionante pontuação de 98.29, informa o grupo em comunicado de imprensa.

Já o The Reserve, o mais recente lançamento da coleção de hotéis madeirense, assegurou a terceira posição na lista ’10 Melhores Hotéis em Portugal’, da edição americana da revista, alcançando 95.8 pontos.