A Juventude Comunista Portuguesa celebra, este ano, o seu 45º aniversário.

Na Madeira, a Organização Regional da JCP integrará também as celebrações, realizando no dia 16 de novembro, às 18h00, no Centro de Trabalho do Funchal na Rua João de Deus nº12, um momento de convívio e jantar, seguido de jogos e karaoke.

Sob o lema ‘Nas Nossas Mãos O Mundo Novo’, a JCP, que realizará o seu 13º Congresso nos dias 17 e 18 de Maio de 2025, pretende “reforçar a luta pela construção de uma nova sociedade, pelo fim da exploração do Homem pelo Homem, e pela efetivação, também na Madeira de uma educação pública e gratuita, pelo direito à habitação, pelo aumento dos salários, pela defesa do SNS, pela defesa do meio ambiente, pelo direito à cultura, pela defesa do trabalho com direitos, pela paz e contra o imperialismo, contra a guerra, o racismo, a homofobia e a xenofobia, afirmando-se, assim, como a organização revolucionária da Juventude e a única que contraria o atual sistema”, refere, em comunicado.