A Junta de Freguesia do Caniço informa que as candidaturas para o programa de Apoio Socioeducativo, material escolar, relativo ao próximo ano letivo decorrerão de 21 de julho a 21 de agosto de 2015.

Este apoio, segundo o presidente daquele órgão de Poder Local, Milton Teixeira, para aquisição do material escolar, tem como principal objetivo apoiar as famílias e os alunos do Caniço, garantindo equidade de oportunidades para todos.

O regulamento encontra-se disponível no site da Junta de Freguesia.