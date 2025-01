O executivo da Junta de Freguesia de São Pedro reuniu com as direções de várias Associações Culturais e Recreativas e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com o objetivo de conhecer o trabalho realizado por cada Instituição, as suas principais dificuldades e projetos, definindo a forma de apoio da Junta de Freguesia no presente ano a cada uma.

São mais de 18 estas entidades, que efetuam um trabalho de excelência nas mais variadas áreas na freguesia. Estão todas sediadas na freguesia de São Pedro, tendo muitas uma abrangência regional.

O apoio financeiro é atribuído através da assinatura de protocolo com cada uma das Associações e ou IPSS que no valor global ultrapassa os 3000€. O Presidente da Junta Manuel Filipe referiu na ocasião que “pretendemos apoiar todas estas instituições, mesmo que esse apoio possa ser simbólico, mas representa o nosso reconhecimento do trabalho meritório realizado por cada uma destas instituições, trabalho esse na maior parte das vezes voluntário. A ajuda da Junta não se cinge a ajuda financeira disponibilizando a Junta todas as suas infraestruturas e recursos humanos no apoio a diversas atividades”, pode ler-se em comunicado.

No diálogo com as diversas IPSS sugiram ideias e possibilidade de sinergias que passam pela parceria e partilha entre esta Junta e estas instituições, e mesmo entre as próprias instituições, ficando já definido a participação de algumas destas entidades nas atividades seniores desenvolvidas pela Junta de Freguesia. Esta política praticada por esta Junta de Freguesia vai de encontro ao nosso desígnio: uma freguesia mais próxima e dinâmica.