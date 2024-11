A Junta de Freguesia de São Gonçalo, sob a liderança do grupo ‘Funchal Sempre à Frente’, efetuou diversas obras de beneficiação de caminhos e veredas impermeabilizando as respetivas bermas, com vista a contribuir para salubridade dos locais, prevenindo o crescimento de ervas daninhas.

Esta atividade estendeu-se a diversos locais da freguesia, nomeadamente a determinadas veredas na zona das Neves, estrada da Camacha, zona do Lombo Centeio, estrada Conde Carvalhal, entre outras. No mesmo seguimento, estão em curso a instalação de varandas em zonas acidentadas, nomeadamente, nas escadarias que dão acesso às estradas, por se encontrarem muito expostas ao perigo. As obras de intervenção estenderam-se igualmente aos degraus de algumas escadarias que se encontravam partidos, representando igualmente perigo de queda para quem utiliza as mesmas, melhorando o pavimento e acesso.

O Executivo de Freguesia de São Gonçalo, realizou um levantamento detalhado dos locais que necessitam de intervenção para melhorar a segurança e acessibilidade na freguesia. Após esse levantamento criterioso, promoveu nesses espaços, a instalação de varandas de apoio e segurança, que foram projetados para garantir maior proteção, especialmente para os grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos, facilitando o seu reconhecimento e uso devido à sua localização estratégica e visibilidade.