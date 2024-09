O interrogatório judicial dos oito detidos da operação ‘Ab Initio’ originou um forte aparato nas traseiras do Palácio da Justiça, onde funciona o Juízo de Instrução Criminal do Funchal. Ao mesmo tempo, tem continuidade o mega julgamento de uma alegada rede de tráfico de droga e branqueamento de capitais.

Poucos minutos após as 8h30, já estava preparado um perímetro de segurança, enquanto eram aguardados os oito arguidos detidos na passada terça-feira, no âmbito da operação ‘Ab Initio’. Antes ainda das 9 horas, chegava ao Palácio da Justiça um contingente de carros descaracterizados e carrinhas do Estabelecimento Prisional do Funchal. No meio de um forte aparato, com mais de uma dezena de guardas prisionais, vários órgãos de comunicação social e sob olhar de alguns populares, os detidos entraram rapidamente no tribunal.

De acordo com o juiz presidente do Tribunal da Comarca da Madeira, o início do interrogatório estava agendado para as 9h30, sendo que os arguidos começam agora por ser identificados e informados do teor dos motivos da detenção, antes de começarem a ser ouvidos.