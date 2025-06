Pelo segundo ano consecutivo, e tal como o JM divulgou na sua edição impressa de hoje, a Mostra da Banana volta a ser cancelada, com a justificação de “razões de força maior”. Ora, na sequência deste anúncio, o JPP questiona “de que tem medo o Governo Regional para não cumprir com o que prometeu em março deste ano e impedir que a Mostra da Banana fosse cancelada pela segunda vez consecutiva?

Rafael Nunes, deputado e vice-presidente da Assembleia Legislativa Regional, considera estranho este cancelamento, “isto porque o Governo Regional, o atual secretário regional da Agricultura e a bancada do PSD/CDS, ainda recentemente durante a discussão do Programa do Governo e do Orçamento Regional, fizeram o autoelogio à gestão da banana, que, como sabemos, tem sido uma gestão desastrosa para os bananicultores, e se fossem coerentes com eles próprios, esta Festa era o momento adequado para os membros da aliança governativa PSD/CDS irem até à Festa, como sempre fizeram, inclusivamente Miguel Albuquerque, para receberem os aplausos dos produtores de banana, ou será que estão com medo de serem apupados como já sucedeu?”.

Rafael Nunes diz que a contestação que se seguiu dos bananicultores após saberem do cancelamento da Mostra, “é um sinal de que o setor não está bem. “