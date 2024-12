O Juntos Pelo Povo (JPP), enviou à imprensa uma comunicação onde denuncia “a fragilidade das tendas sugeridas pela secretaria regional de Agricultura, Pescas e Ambiente” para o Mercado de Agricultura Biológica do Funchal.

O JPP foi ao local esta manhã e diz ter-se deparado com o “desespero dos vendedores que, a dada altura, tiveram de desmontar as tendas que o vento ameaçava fazer voar, colocando em perigo as pessoas e os automóveis que circulam nas imediações”.

Isto, uma semana após a secretaria regional dirigida por Rafaela Fernandes ter retirado aos vendedores/produtores o apoio que consistia na montagem de toldos e bancas no Mercado Bio.

“O que está a acontecer com estas pessoas é uma vergonha”, referiu o deputado do JPP, Miguel Ganança.

“Este Governo incentiva a agricultura biológica, através do PRODERAM, o presidente do Governo Regional chegou a afirmar que era uma atividade em expansão e com futuro, mas depois não são consequentes com o que dizem e não criam as condições necessárias para o escoamento dos produtos”.

O deputado do JPP realça que o Governo Regional tem de esclarecer “se pretende ou não apoiar” a continuidade do Mercado Bio.