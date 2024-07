O Juntos Pelo Povo (JPP) não esquece e volta a insistir na necessidade de o secretário regional de Saúde e Proteção Civil esclarecer os telefonemas que terá feito do seu telemóvel pessoal a supostos militantes do PSD, a oferecer-lhes facilidades no acesso a cuidados de saúde a troco do voto em Miguel Albuquerque nas eleições internas realizadas em março deste ano.

A presidente do JPP, Lina Pereira, lamentou esta terça-feira, em conferência de imprensa, que os deputados do PSD e CDS que integram a 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil tenham chumbado, na passada sexta-feira, o pedido de audição assinado pelo secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, para que a Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) convocasse o secretário regional de Saúde, Pedro Ramos, a esclarecer “a grave situação”, no local próprio que é o Parlamento, depois do registo áudio a que o JPP teve acesso e em que é audível o que parece confirmar-se ser a voz do governante.

A dirigente e parlamentar do JPP, que é também presidente da referida Comissão, diz não ser “admissível que critérios, como a militância e a partidarização sejam usados para alterar a posição na lista de espera e o acesso prioritário a cuidados de Saúde no Serviço Regional de Saúde, em detrimento de todos os utentes que, continuam a aguardar e a desesperar no fadário das Listas de Espera”.