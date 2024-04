JPP: “Não é com esmolas anunciadas em campanha eleitoral que os problemas dos produtores serão resolvidos”

Em comunicado, o JPP recorda que a GESBA prometeu pagar mais cinco cêntimos por quilo de banana aos produtores que entreguem a sua produção diretamente aos centros de recolha da empresa, facto que o partido considera “caricato”.

“Não deixa de ser caricato que os mesmos políticos que chumbaram as sucessivas propostas apresentadas pelo JPP para o aumento do pagamento da banana, sejam os mesmos a anunciar que o valor da banana deve ser agora aumentado”, expressa.

O JPP considera que o aumento no preço pago por quilo, “ainda que mísero”, comprova “o que sempre foi recusado quer pelo PSD, quer pelo Governo Regional, quer ainda pela GESBA: existe margem para o aumento do preço ao produtor”. “Mas é preciso que exista vontade política dos governantes, e essa só aparece quando chegam as eleições”, critica.

“Depois de anos a sermos apelidados de ignorantes e mentirosos, acusando-nos de ‘não sabermos fazer contas’, eis que a GESBA e a sua Secretária Regional vêm dar razão ao JPP: de que há necessidade de aumentar o preço e de contratar mais operacionais. Mas não é com esmolas anunciadas em campanha eleitoral que os problemas dos produtores serão resolvidos”, aponta o JPP.

Mais acrescenta o partido que “não trabalha apenas quando há eleições”. “Nós protegemos e defendemos os bananicultores durante todos os dias dos nossos mandatos. E por esta razão reafirmarmos: existe margem para pagarmos pelo menos 1€/kg de banana. Basta que para isso exista melhor gestão da GESBA”, reforça.

O JPP diz, por fim, que não pode admitir “que uma empresa criada para aumentar o rendimento do agricultor continue a gastar o dinheiro dos produtores em carros, viagens, despesas de representação e outros condenáveis despesismos. Uma melhor gestão que tem de começar agora! E não pode aguardar pelas próximas eleições. Porque os agricultores comem e alimentam as suas famílias todos os dias... e não apenas em períodos eleitorais!”.