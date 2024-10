Numa intervenção política no período antes da ordem de trabalhos, no plenário no parlamento madeirense desta manhã, o JPP recordou a luta de anos para a reabertura do serviço de urgências noturno nos centros de saúde de Santana e Porto Moniz, concretizada em abril do ano passado pelo Governo Regional.

Depois de 12 anos, reabriu o serviço, numa medida que foi considerada pela oposição de eleitoralista, com o governo a justificar a reabertura com os argumentos dos partidos como JPP, nomeadamente a segurança da população local, Paulo Alves denunciou que a medida foi mal planeada.

Isso porque, os médicos que estão de escala noturna, não prestam consultas de medicina familiar no dia seguinte, levando ao cancelamento de vários atendimentos, prejudicando a população, em particular os idosos.

O deputado do JPP acusou o governo de não saber gerir os recursos humanos, alertando para a situação dos centros de saúde a norte.