JPP, na voz do deputado Carlos Silva, critica a proposta apresentada pelo CH, que, no seu entender, deixa de parte quem estuda fora das grandes urbes, apontando, no caso, que o país não se resume apenas a Lisboa ou ao Porto.

É apreciado na generalidade do projeto de resolução, da autoria do CH, intitulado “Recomenda ao Governo Regional o Frete de Aviões para Transporte de Estudantes Universitários Durante as Pausas Letivas”.