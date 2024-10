”O que o governo tem feito é muitíssimo pouco perante o número de famílias inscritas no IHM” para terem acesso a habitação, mais de cinco mil. O comentário foi feito pelo deputado do JPP, Paulo Alves, no debate mensal sobre a Habitação.

O parlamentar criticou as políticas visando apoiar as jovens famílias, salientando que o programa Renda Reduzida está condicionado, não chegando aos agregados com salários mínimos.

Sobre os apartamentos em construção para aquisição a custos controlados, Paulo Alves disse que um T2 à venda no setor privado está a custar 300 mil euros e os do governo a 270 mil, valores que continuam incomportáveis.

Em resposta, Miguel Albuquerque ironizou dando os parabéns ao vereador do partido nascido em Santa Cruz, pelo que tem sido as políticas de habitação da câmara municipal.

Entende o governante que o deputado está numa situação “incómoda” ao falar de habitação quando o seu partido, na Câmara, nem concorreu ao Primeiro Direito, programa nacional destinado a apoiar projetos de habitação.