JPP diz que hoje é “o dia do juízo final” do Governo Regional com chumbo ao Orçamento

“Hoje, dia internacional da luta contra a corrupção, é do dia do juízo final”, é um dia para lembrar a todos os madeirenses que não virá nenhuma desgraça a caminho, por mais ameaça ou chantagem que queiram fazer pessoas que já perderam toda a credibilidade, confiança e honestidade pela população da Madeira e do Porto Santo”.

As palavras foram proferidas por Élvio Sousa, líder da bancada do JPP, na intervenção final antes da votação na generalidade da proposta de Orçamento Regional para 2025.

“Os madeirenses já estão fartos de mentirosos e de aldrabões, de corruptos”, afirmou o parlamentar, uma frase que mereceu protestos da bancada do PSD. Que fique claro que a responsabilidade deste orçamento também ser rejeitado se deve a este senhor, Miguel Albuquerque, porque não teve a humildade de se sentar com o JPP”, disse, ainda num momento em que o presidente do Governo regional e o secretário regional com a tutela dos Assuntos Parlamentares, regressavam ao hemiciclo.

Élvio Sousa disse ainda que os madeirenses querem um governo que transmita confiança e que cumpra a sua palavra. Disse que o governo aceitou seis propostas do JPP no último orçamento, mas nenhum foi concretizado.

“Precisamos de uma nova aragem, de uma mudança. Hoje será um dia histórico para a Região”, vincou ainda o deputado do JPP, voltando a lembrar o dia 9 de dezembro como o de combate à corrupção.