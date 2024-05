JPP diz que há agricultores desesperados com a falta de água na Ponta do Sol

O líder do JPP, Élvio Sousa, acusou hoje o Governo Regional “de não dar resposta ao desespero dos agricultores da Ponta do Sol que não veem atendidas as suas reclamações relativamente às falhas na distribuição de água de rega neste concelho”.

“Ontem e hoje têm sido muitas as queixas dos regantes para uma resposta cabal do Governo [através da ARM, que gere as águas e resíduos], relativamente à água de giro, pois, segundo dizem, as culturas estão em risco de secar”, lê-se num comunicado de imprensa que cita o também cabeça de lista do JPP às legislativas regionais de 26 de maio próximo.

Para o JPP, “o discurso de apoio à atividade agrícola por parte do Governo não chega ao poio, pois a água de giro tem tardado a chegar aos agricultores da Ponta do Sol, especialmente na freguesia dos Canhas. Sem água não há agricultura e de nada tem servido as queixas dos agricultores à ARM que a água teima em não chegar aonde é necessária, ou seja, aos terrenos agrícolas”, lê-se na mesma nota, que termina com uma questão relacionada com a água que será utilizada nos futuros campos de golfe.

“Quando se sabe dos projetos para construção de campos de golfe, verdadeiros sorvedouros de água, o JPP pergunta: como vai o Governo Regional fazer a gestão deste recurso? Será a favor dos agricultores ou a água vai servir para regar os “greens” dos senhores do Golfe?”, questionou Élvio Sousa.