O JPP está de olhos virados para o debate potestativo que se realiza amanhã, para esclarecer cabalmente a gestão dos incêndios de agosto. Quem o demonstrou, hoje de manhã, foi Rafael Nunes, vice-presidente da bancada do Juntos pelo Povo, o qual adiantou que, o pedido deste debate, por parte do seu partido, tem por foco principal “não privar as pessoas da verdade e confrontar o Governo com as suas decisões, precipitações e contradições”.

“Mais uma vez, é o JPP e não o PSD/CDS/PS que coloca a questão dos incêndios na Casa da democracia”, frisou o parlamentar.

“Este debate vem com dois meses de atraso e, em abono da verdade, é preciso dizer que essa responsabilidade recai apenas sobre PSD/CDS/PS, foram estes três partidos que a 16 de setembro, com a audição parlamentar requerida pelo JPP já em andamento na ALRAM, decidiram fazer uma caixinha e chumbaram essa audição, impedindo que se ouvisse Miguel Albuquerque, Pedro Ramos, Rocha da Silva e outras entidades”, disse, ainda, numa conferência de imprensa realizada no Parlamento regional.