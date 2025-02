JPP defende reforço dos quadros de enfermagem no SESARAM

O JPP defendeu hoje, em comunicado, o reforço dos quadros de enfermagem no SESARAM e criticou “a ausência de estratégias que assegurem a fixação dos enfermeiros na enfermagem hospital ou em locais onde a falta dos mesmo é mais significativa”.

De igual, considera preocupante “a questão do reforço dos recursos humanos para a nova Unidade Local de Saúde do Porto Santo e, sobretudo, as condições para acolhimento dos enfermeiros e das suas famílias, já que não há casas disponíveis e, havendo, o arrendamento é exorbitante”.

Estes assuntos foram abordados pelos candidatos do Juntos pelo Povo (JPP), Carlos Silva, Luís Martins e Patrícia Spínola numa reunião com representantes da secção regional da Ordem dos Enfermeiros, nomeadamente as enfermeiras Teresa Espírito Santo (presidente do Conselho Diretivo) e Luísa Pereira (presidente do Conselho Jurisdicional).

Os candidatos lamentam “o esquecimento da tutela no que concerne à valorização dos enfermeiros especialistas pois, desde 2019, que não abrem concursos para os mesmos”.

“O JPP recorda que o Governal Regional prometeu no ano passado a integração de mais 200 enfermeiros, mas só abriu vagas para 80, sendo que 30 deles entraram de imediato a recibo verde devido à urgência em colmatar carências. Entendemos que este atraso na ação revela alheamento do PSD relativamente às preocupações crescentes associadas ao envelhecimento da população, à necessidade de apoio domiciliário e à sobrecarga de trabalho dos enfermeiros com excesso de horas extra”, refere o comunicado.